Rus Wagner üssüne füze: 100'den fazla paralı savaşçı öldürüldü iddiası

Kremlin yanlısı gazetecinin ziyaretiyle üssün bulunduğu yer deşifre oldu.



Donbas'ta, Rusya'ya bağlı Wagner paralı askerlerine ait üs Ukrayna tarafından vuruldu.



Kremlin yanlısı paylaşımlarıyla tanınan Rus gazeteci Sergei Sreda, geçen hafta Wagner grubunun, Popasna'daki üssünü ziyaret etti..



Ukrayna ordusu, Sreda'nın paylaştığı çok sayıda fotoğraf sayesinde üssün yerinin belirlendiğini, ABD yapımı HIMARS roketleriyle bölgenin hedef alındığını açıkladı.



Saldırıda 100 Wagner paralı askerinin öldürüldüğü bildirildi.



MOSKOVA'DAN DA BENZER AÇIKLAMA



Moskova'dan da benzer bir saldırı açıklaması geldi.



Rusya Savunma Bakanlığı Harkov bölgesinde Polonya ve Almanya'dan gelen Ukrayna yanlısı yabancı savaşçıların vurulduğunu duyurdu.



İskender füzeleriyle gerçekleştirilen saldırıda en az 100 savaşçının öldürüldüğü, 50'den fazlasının da yaralandığı belirtildi.



Herson ve Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusuna 400'den fazla kayıp verdildiği iddia edildi.



Rusyanın Donetsk bölgesindeki bombardımanında ise birçok sivil yerleşim, roketler ve top mermilerine hedef oldu.



Slovyansk'ta altyapı hasar görürken, sivil kayıplar olduğu bildirildi.



Ukrayna savunma bakanlığı ise son bir haftada Rusya'ya ait 10 muhimmat deposunun vurulduğunu açıkladı.

