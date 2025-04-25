Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkese varmak giderek zorlaşırken Rus basını, dikkat çeken bir iddiayı haberleştirdi.

RIA Novosti, Ukrayna taburlarının Rus birliklerine karşı aktif olarak fosfor mühimmatı kullandığını yazdı.

Askerlere göre fosfor mermilerinin kullanımı Rus askerleri arasında çok sayıda yaralanmaya, yanıklara ve boğulmalara neden oldu.

60. Ayrı Motorlu Tüfek Tugayı’ndan bir asker, "Birçoğumuza fosfor yağdırdılar, fosfordan dolayı çok sayıda yaralı vardı. Adamlar boğuluyordu, yanıyordu, sığınaklar yanıyordu" diye konuştu.

Asker, fosfor mühimmatıyla yapılan bombardımanın yaklaşık iki ay boyunca günde 30-40 roket kullanılarak neredeyse her gün yapıldığını kaydetti.

Aralık 2024'ün başlarında Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Moskova'nın Ukrayna birlikleri tarafından beyaz fosfor mühimmatının kullanıldığına dair reddedilemez kanıtlara sahip olduğunu söyledi.

Zaharova, bu tür silahların ayrım gözetmeyen doğası nedeniyle Cenevre Sözleşmesi tarafından yasaklandığını vurguladı.