Rus askerlerin telsiz konuşmaları sızdı: “Teslim olan Ukraynalıları öldürme emri verildi”

Rus askerlerinin arasında geçtiği iddia edilen telsiz konuşmalarında askerlere Ukraynalı bir komutanı yakalayıp diğer askerleri infaz etme emri verildiği iddia edildi.



CNN International’ın haberine göre, Ukraynalı yetkililer, söz konusu telsiz konuşmalarının “kıdemli Rus subayların askerlere, teslim olan Ukrayna askerlerini infaz etme emri verdiğini ve böylelikle uluslararası hukuku ihlal ettiğini kanıtladığını” savundu.



KASIM AYINDA YAŞANAN OLAYIN SES KAYDI MI?



Ukrayna tarafından ele geçirilen ve CNN’in Ukraynalı bir istihbarat yetkilisinden edindiği telsiz konuşmalarının, Rusya askerlerinin geçen kasım ayında Zaporijya’da düzenlediği iddia edilen infazın insansız hava aracıyla (İHA) çekilmiş görüntüleriyle uyuştuğu belirtildi.

Söz konusu görüntülerde altı askerin yüz üstü bir şekilde yerde yattığı, en az iki askerin kısa mesafeden vurulduğu, bir başka askerin ise zorla bölgeden uzaklaştırıldığı görülüyordu.



Ukraynalı yetkililer, olayın ardından İHA’nın çektiği videonun ekran görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmış ve olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Ukraynalı bir yetkili, CNN’in edindiği telsiz konuşmalarının asker ölümleriyle ilgili soruşturma kapsamında incelendiği bilgisini verdi.



CNN, telsiz konuşmalarını ya da konuşmaların doğrudan İHA’nın çektiği video görüntüsüyle bağlantılı olup olmadığını bağımsız kaynaklardan teyit edemediğini ancak ses dosyalarını analiz eden bir adli tıp uzmanının kayıtların üzerinde oynanmış gibi göründüğünü düşünmediğini aktardı.



“BUNUN YETKİSİNİ SADECE EN ÜST DÜZEY MAKAMLAR VERMİŞ OLABİLİR”



Birleşmiş Milletler’in (BM) yargısız infaz ve keyfi infazlar konusundaki özel raportörü Morris Tidball-Binz, CNN’e yaptığı açıklamada, telsiz konuşmalarının ve İHA görüntülerinin Rusya güçlerinin teslim olmuş askerleri öldürdüğüne işaret ettiğini söyledi.



Daha önce benzer vakaları incelemiş olan uzman, bu tür olayların uluslararası hukukun ihlali olduğuna dikkat çekerek “bunun yetkisinin sadece Rusya’daki en üst düzey makamlar tarafından verilebileceğini” belirtti. Tidball-Binz, bu tür olayların emir olmadan bu sıklık ve sayıda gerçekleşmeyeceğine işaret ederek burada “en azından en yüksek komutanların, yani Kremlin’in rızasının olduğunu” savundu.



Rusya Dışişleri Bakanlığı ise CNN’in iddialar konusundaki yorum talebine yanıt vermedi.



“SES KAYITLARI, İDDİALARI GÜÇLENDİRİYOR”



Batılı bir ülkenin istihbarat çalışanı, CNN’e yaptığı açıklamada, edinilen ses kayıtlarını incelediğini ve bunların “gerçek, inandırıcı ve daha önce belgelendirilen vahşi infazlar ile tutarlı bulduğunu” söyledi. Buna göre, ses kaydında askerin teslim olan Ukraynalı askerleri infaz etme yönünde emir aldığı duyuluyordu.



Yetkili, diğer vakalardan elde edilen benzer materyalleri incelediğini, bunların da “teslim olan ya da olma aşamasında olan Ukraynalı askerleri öldürme konusunda Rus subaylardan talimat olduğuna dair kanıtları güçlendirdiğini” belirtti.



Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) de 394’üncü Motorize Piyade Alayı’nın “fırtına birimindeki” Rus askerlerin kasım ayındaki saldırıya katıldığını ileri sürdü. SBU’nun iddiasına göre, aynı birim, aynı bölgede gerçekleşen bir diğer infazla da bağlantılıydı.

