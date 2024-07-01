Rus güçleri Ukrayna'da 2 yerleşim birimini daha ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da biri Harkiv, biri de Donetsk bölgesinde olmak üzere 2 yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi. Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod bölgesine yönelik bombardımanında ise bir sivil yaşamını yitirdi.

Rus güçleri Ukrayna'da 2 yerleşim birimini daha ele geçirdi
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Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin, Rusya- Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi yer aldı.

Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiği aktarılan açıklamada, "Batı Askeri Grubuna bağlı birlikler, başarılı eylemleri sonucunda Harkov bölgesinde Stepovaya Novoselovka yerleşim birimini kurtardı. Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler de Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novopokrovskoye yerleşim birimini kurtardı" ifadesine yer verildi.

72 İHA İMHA EDİLDİ

Ukrayna ordusuna ait 72 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 616 uçak, 276 helikopter, 27 bin 40 İHA, 535 hava savunma füze sistemi, 16 bin 471 tank ve zırhlı araç, 1362 çok namlulu roketatar, 11 bin 185 obüs ve havan topu ile 23 bin 201 özel askeri araç imha edildi."

UKRAYNA, BELGOROD'U VURUYOR

Rusya'nın Belgorod bölgesi valisi ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın bir tarım tesisine yönelik bombardımanında bir sivilin öldüğünü söyledi.

Moskova, Ukrayna'nın Harkov bölgesiyle sınırı olan Belgorod'un, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şubat 2022'de Ukrayna'ya on binlerce asker gönderme emri vermesinden bu yana Kiev güçlerinin düzenli saldırılarına maruz kaldığını söylüyor.

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