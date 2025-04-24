Ruslar fala güveniyor: Savaşın geleceğini tarot kartlarında arıyorlar

Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için bir anlaşma yapmaya söz veren ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana, Rus sosyal medyasında tarot tahminleri içeren videolar çoğaldı.

Rus tarot okuyucusu Ksenia, Ukrayna'daki savaş konusunda Kremlin ve Washington arasındaki olası barış görüşmelerinin sonucunu yorumluyor.

Ksenia, “Asalar Kralı genellikle başkanımız Vladimir Vladimirovich'i (Putin) temsil eder” dedi.

The Moscow Times'ta yer alan habere göre, tarot okuyucuları savaşın ne zaman sona ereceği, ateşkes sonrası Ukrayna ve Rusya'nın geleceği ve hatta Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ruhsal durumu hakkında spekülasyonlar yapıyor.

Ksenia'nın takipçilerinden Lyudmila yorumlarında, "Haklısınız. Amerika Ukrayna'nın yenilgisini asla kabul etmeyecektir. Ve her zaman avantaj elde etmeye çalışacaktır" diye yazdı.

RUSYA'NIN SINIRLARI DEĞİŞECEK Mİ?

Okumasındaki uyarıları Trump'ın "ikiyüzlü doğasına" bağlayan Ksenia, "Bize bir şey gösterebilir ama aslında tamamen farklı bir şey oluyor. Ay ve Şeytan'ın benim için ortaya çıkmasının bir nedeni var" dedi. Tarotta Ay, yanılsama ve belirsizlik kartı olarak biliniyor.

Bir başka tarot falı da Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin siyasi kaderine odaklanıyor.

Tarot okuyucusu Yekaterina, ölümü ve tavizleri simgeleyen kartları tutuyor. Bir barış anlaşması sonucunda Rusya'nın sınırlarının değişip değişmeyeceğini soruyor.

Kartları incelerken, “Rusya potansiyel olarak şu anda elinde tuttuğu bölgelerden uzaklaşacak. Ama yasal olarak zaten Rusya'nın bir parçası olan her şey kalacak” diyor.

"BELİRSİZLİK ZAMANLARINDA İHTİYAÇ"

Psikolog Veronika Neifakh, tarot gibi uygulamaların popülerliğinin, belirsizlik ve kriz zamanlarında insanların kontrol duygusunu yeniden kazanma ihtiyacıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

The Moscow Times'a konuşan Neifakh, “Belirsizlik, kötü bir şey olduğunu bilmekten bile daha korkutucu olabilir” dedi.

