Ruslar Ukrayna'yı vurdu. 4 kişi öldü 30'u yaralandı
25.04.2026 16:17
Reuters
NTV - Haber Merkezi
Rusya ordusu, gece Ukrayna'nın Dnipro kentini hedef aldı. Drone saldırılarında 4 kişi öldü.
Kiev'in açıklamasına göre, Ruslar gece Ukrayna kentlerine düzenledikleri saldırılarda 600'den fazla drone ve 50'ye yakın füze kullandı.
Dnipro'da yerleşim yerlerine isabet eden saldırılar oldu. Bu saldırılarda 4 kişi öldü 30 kişi yaralandı. Enkaz altında kalanların olduğu belirtildi. Kuzey'deki Çernihiv'de de 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.