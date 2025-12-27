Rusya 10 saat aralıksız saldırdı, Kiev buz kesti

Rusya'nın Ukrayna başkenti Kiev'e düzenlediği insansız hava aracı ve füze saldırısı sonucu elektrik kesintisi yaşandı ve şehrin üçte biri ısıtmasız kaldı. Kent genelinde yüz binlerce insan dondurucu soğuklarla karşı karşıya.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Moskova'nın gece gerçekleştirdiği saldırıda yaklaşık 500 insansız hava aracı ve 40 füze kullandığını açıkladı. Sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Birincil hedef Kiev. Enerji tesisleri ve sivil altyapı." ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ TEMASLARINA BAŞLIYOR

Gece 10 saat boyunca süren, bir kişinin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına yol açan yoğun saldırılar, Avrupa liderleri ile Zelenski arasında yapılacak görüşmelerin öncesinde gerçekleşti.

Zelenski, son bombardımanın Rusya üzerindeki uluslararası baskının yetersiz olduğunu gösterdiğini ileri sürdü.

Ukrayna lideri, "Eğer Rusya Noel ve yeni yıl dönemini bile yıkılmış evler, yanmış apartmanlar ve harap olmuş enerji santralleri zamanına dönüştürüyorsa, bu hastalıklı faaliyete ancak gerçekten güçlü adımlarla karşılık verilebilir.” dedi.

KENTİN ÜÇTE BİRİ ISINAMIYOR

Saldırıların ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, başkentin üçte birinin ısıtmasız olduğunu belirtti. Kiev'deki sıcaklık yaklaşık 0 derece olarak ölçüldü.

Rus saldırıları Polonya savaş uçaklarının havalanmasına neden oldu ve Polonya'nın güneydoğusundaki iki havaalanı geçici olarak kapatıldı.