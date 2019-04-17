Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rusya'nın el koyduğu Ukrayna savaş gemilerinin mürettebatı olan 24 askeri personelin tutukluluk süresi 24 Temmuz'a kadar uzatıldı.
Rusya başkenti Moskova’da Lefortovskiy Mahkemesi’nde sabah saatlerinde başlayan duruşmada, askerler 3 ayrı salonda gruplar halinde yargılandı.
Savcılığın talebi üzerine kamuya kapalı gerçekleşen duruşmalara, medya mensupları ve tutuklu yakınları sadece kararın açıklanması sırasında salona alındı.
Akşam saatine kadar süren duruşma sonunda mahkeme 24 Ukraynalı deniz askerlerinin tutukluluk süresinin 24 Temmuz’a kadar uzatılmasına karar verdi.
Geçen yıl, kasım ayı sonunda Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri, Ukrayna savaş gemilerine kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 gemideki askeri personel göz altına alınmıştı.
Daha önce, Moskova'daki Lefortovskiy Mahkemesi, Ukrayna askerlerinin 24 Nisan'a kadar tutuklu kalmasına karar vermişti.
Rusya, 24 Ukrayna askerinin tutukluluk süresini uzattı
Anadolu AjansıDünya
Rus mahkemesi, Kerç Boğazı'nda gözaltına alınan 24 Ukrayna askerinin tutukluluk süresini 24 Temmuz’a kadar uzattı.
Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rusya'nın el koyduğu Ukrayna savaş gemilerinin mürettebatı olan 24 askeri personelin tutukluluk süresi 24 Temmuz'a kadar uzatıldı.