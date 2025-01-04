Rusya, 26 Ukrayna İHA'sını havada imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın İHA'larla Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.



Rus hava savunma sistemlerince 26 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 10'unun Bryansk, 5'inin Voronej, 4'ünün Leningrad, 3'ünün Smolensk, 2'sinin Pskov, 1'inin Kursk ve 1'inin de Belgorod bölgelerinde düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.



Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) da, St. Petersburg kentindeki Pulkovo Havalimanı'nda uçuşların, Ukrayna'nın İHA saldırı girişimleri kaynaklı güvenlik sebebiyle geçici olarak durdurulduğunu, bir süre sonra kısıtlamanın kaldırıldığını duyurdu.

