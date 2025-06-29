Rusya, 500'ü aşkın İHA ve füzeyle saldırdı: Ukraynalı F-16 pilotu öldü

Ukrayna ordusu, Rusya'nın gece saatlerinde düzenlediği geniş çaplı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısını püskürtmeye çalışan bir F-16'yı daha kaybettiklerini açıkladı. Uçağın pilotunun da hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamaya göre, bu, savaş başladığından bu yana bu şekilde "kaybedilen" üçüncü F-16 oldu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Pilot, uçaktaki tüm silahları kullandı ve havadaki yedi hedefi vurdu. Sonuncusunu vurduğu sırada uçağı hasar gördü ve irtifa kaybetmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Hava Kuvvetleri, pilotun elinden gelen her şeyi yaparak uçağı yerleşim bölgelerinden uzaklaştırdığını ama kendisini uçaktan fırlatmak için zaman bulamadığını bildirdi.



Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya gece saatlerinde Ukrayna'ya 477 İHA ve 60 füze fırlattı. Ukrayna ordusu, 211 Rus İHA'sı ve 38 füzenin imha edildiğini, Rusya'nın hava saldırılarının altı bölgeyi hedef aldığını aktardı.

