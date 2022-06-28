Rusya, ABD Başkanı Biden'ın eşi ve kızı dahil 25 ABD'liye yaptırım kararı aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Rus siyasi uzmanlara ve topluma mal olmuş kişilere karşı uyguladığı yaptırımları sürekli genişlettiği belirtildi.

RUSYA'YA SÜRESİZ GİRİŞ YASAĞI GETİRİLDİ



Buna yanıt olarak 25 ABD vatandaşına Rusya'ya süresiz olarak giriş yasağı konulduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu isimlerin yer aldığı liste yayımlandı.



Rusya'nın yeni yaptırım listesinde "McFaul-Yermak" grubu üyeleri de bulunuyor.

Listede, Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin öneriler geliştiren "McFaul-Yermak" grubu üyeleri, senatörler ve üniversite çalışanları yer aldı.



Söz konusu yaptırım listesine, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden ve kızı Ashley Biden'ın dahil edildi.