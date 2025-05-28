Rusya-ABD hattında kelimelerin savaşı: “Trump’ın artık bir Putin problemi var”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “ateşle oynadığı” yönündeki açıklaması dünya basınında da geniş yer buldu. Hem ABD hem Arap basını, iki lider arasında “kelimelerin savaşı” olduğu yorumuna yer verdi.



MEDVEDEV VE KELLOGG ARASINDA DA “SÖZLERİN SAVAŞI” VAR



Katar merkezli El Cezire haber sitesi, aynı zamanda Rusya’nın eski devlet başkanlarından olan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev’in Trump’ın sözlerine verdiği yanıta ilişkin haberinde, Rusya-ABD hattında “kelimelerin savaşının” olduğuna işaret etti.



Buna göre, Medvedev, Trump’ın sözlerine sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Medvedev, “Trump’ın Putin’in ‘ateşle oynadığı’ ve Rusya’ya ‘gerçekten kötü şeyler olduğu’ yönündeki açıklamalarına ilişkin olarak (şunu söyleyebilirim ki) benim bildiğim sadece bir tane gerçekten kötü şey var, (o da) üçüncü dünya savaşı. Umarım Trump bunu anlar” ifadelerini kullandı.



Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg ise bu paylaşımı alıntılayarak yaptığı açıklamada, “Üçüncü dünya savaşı korkularını körüklemek talihsiz, pervasız bir yorum… ve bir dünya gücüne yakışmıyor” dedi.



“TRUMP, ROTAYI TERSİNE ÇEVİRDİ”



ABD’nin The New York Post da basılı gazetesinin manşetinde Trump ve Putin’in fotoğraflarıyla birlikte “Kelimelerin savaşı” sözlerine yer verirken, ABD merkezli bir diğer haber sitesi Politico, Trump’ın söz konusu yorumunun “Trump yönetiminin Kremlin’e olan yaklaşımında görülen aşikar değişikliğin bir parçası” olduğuna dikkat çekti.



Trump’ın pazar günü Putin’in “tamamen çıldırdığı” yönünde bir paylaşım yaptığının hatırlatıldığı haberde, Trump’ın ikinci başkanlığının şu ana kadar olan kısmında büyük ölçüde Putin’e “daha sempatik bir açıdan” yaklaştığı, bu esnada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi ise savaşı tetiklemekle suçladığı belirtildi.

Politico, Trump’ın pazar günü yaptığı paylaşımla da birlikte “rotasını tersine çevirdiği” değerlendirmesinde bulundu. Haberde, bu değişimin, Rusya’nın Ukrayna’ya bir gecede düzenlediği en büyük hava saldırısında 12 kişinin ölmesinin ardından geldiği anımsatıldı.



“TRUMP, PUTİN’E KALKAN OLMAKLA ELEŞTİRİLİYOR”



İngiltere’nin The Independent gazetesi ise konuya ilişkin haberinde, “Trump’ın Ukrayna savaşını kamuoyunda daha fazla eleştirmeye başlamasına karşı son paylaşımının Putin’e ‘kalkan olduğu’ şeklinde eleştirileri beraberinde getirdiği” gözlemine yer verdi.



Trump’ın “ateşle oynama” sözlerinin Rusya devlet basınında nasıl yankı bulduğu da aktarılan haberde, Russia Today’in (RT) Trump’ın açıklamasıyla alay ettiği ifade edildi. Buna göre, RT’de yapılan bir yorumda, Trump’ın paylaşımının “ertesi sabah tam zıttı yönde paylaşım yapana kadar yanlış yorumlanmaya pek mahal vermediği” ifade ediliyordu.



“TRUMP’IN ZAMANI TÜKENİYOR”



Almanya’nın Der Spiegel haftalık siyaset dergisinden Roland Nelles ise konuya ilişkin değerlendirmesinde, Trump’ın artık bir “Putin problemi” olduğunu yazdı. Nelles, “Trump’ın Putin’e karşı üslubunu birdenbire sertleştirmiş olması, kendisinin ruh hali hakkında da çok şey söylüyor. ABD Başkanı, eğer Ukrayna’daki durumu yavaş yavaş kontrol altına almazsa iç kamuoyu önünde zayıf görünmekten korkuyor olmalı” gözlemini paylaştı.



Trump’ın seçilmeden önce savaşı 24 saat içinde bitirmeyi taahhüt ettiğini hatırlatan Nelles, işlerin istediği gibi gitmemesi halinde Trump’ın “büyük bir kriz yöneticisi” imajının da bundan hasar alacağını belirtti.

Yazıda ayrıca şu görüşlere yer verildi: “ABD Başkanı’nın zamanı tükeniyor. Kafasını kuma gömerek Ukrayna sorunundan sorumlu olmadığını iddia etmesi, sadece sınırlı ölçüde işine yarayacaktır. Avrupalıların yanı sıra Trump’ın partisinden çok sayıda isim özellikle de Senato’da bu konuda baskı yapıyor.”



NE OLMUŞTU?



ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin başkan olmaması halinde Rusya'nın başına daha kötü şeylerin gelebileceğini savunarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Ateşle oynuyor" ifadesini kullanmıştı.



Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Putin'e yüklenen Trump, Rusya Devlet Başkanı'na seslenerek, "Vladimir Putin'in fark etmediği şey şu: Eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacaktı, yani gerçekten kötü şeyler. O, ateşle oynuyor!" değerlendirmesini paylaşmıştı.



Trump, son dönemdeki bazı açıklamalarında Rusya'nın Ukrayna ile ateşkese ulaşma konusunda yavaş hareket ettiğini savunarak, bundan memnuniyet duymadığını belirtmişti.