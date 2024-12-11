Rusya: ABD ile ilişkiler kopmanın eşiğinde

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD ile Rusya ilişkilerinin kopma noktasına geldiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Rus vatandaşlarına ABD'ye yönelik seyahat uyarısı yapıldı.

Rusya: ABD ile ilişkiler kopmanın eşiğinde

Dışişleri Bakanlığı'ndan ve Rusya ilişkilerine yönelik açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, ABD ile Rusya'nın ilişkilerinin kopmanın eşiğinde olduğu belirtildi ve Rus vatandaşlarına ABD'ye seyahat etmekten kaçınmaları çağrısında bulunuldu.

"VATANDAŞLARIMIZ ARANIYOR"

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Vatandaşlarımız ABD makamları tarafından aranıyor. Artan meydan okumalar karşısında ABD'ye ziyaretler risk taşıyor." ifadelerine yer verildi.

Rus vatandaşlarına, başta Kanada ve bazı AB ülkeleri olmak üzere ABD ve uydu ülkelerine seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...