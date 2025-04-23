Rusya: ABD ile yeni tur görüşmeler yakında

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Özbekistan'ı ziyaret ederek Semerkant kentinde Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile görüştü. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından da kabul edilen Lavrov, görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan Lavrov, Özbekistan ile ilişkilerin geliştiğini, çeşitli alanlarda ortak projelerin uygulanma aşamasında olduğunu dile getirdi.



Özbekistan'ın bölgedeki terör tehdidini azaltma yönünde adımlar atmaya hazır olduğunu kaydeden Lavrov, sonbaharda Rusya-Orta Asya Zirvesi'nin düzenleneceğini ve bunun için hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.



“AB, RUSYA KARŞITI SİYASETİNİ EMPOZE ETMEYE ÇALIŞIYOR”



Lavrov, Batılı ülkelerin Orta Asya bölgesine yönelik siyasetine de değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşbirliği süreçlerinin siyasallaştırılmasına, jeopolitik alanlarda hakimiyet kurma girişimleriyle ilişkili ideolojik unsurların devreye sokulmasına kesinlikle karşıyız. Maalesef bu, Batılı meslektaşlarımızın yaklaşımlarında görülüyor. Özellikle bu konuda Avrupa Birliği (AB) üyeleri göze çarpıyor. AB yönetimi, burada Rusya karşıtı siyasetini empoze etmeye çalışıyor. Orta Asya ülkelerinin bazı Batılı ortakları, karşılıklı çıkar sağlayan projeleri teklif etme yerine kendi çıkarlarını gütmeye çalışıyor."



Sergey Lavrov, bölge devletlerinin bunu anladığını ve buna karşı çıktığını savundu.



“PRAGMATİK SİYASET İZLENECEKSE KABİL’DEKİ YÖNETİMİ KABUL ETMELİ”



Afganistan'daki duruma da değinen Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'da Taliban'ın terör listesinden çıkarılması yönünde adımlar attıklarını dile getirerek, "Kabil yönetimi bir gerçek. Pragmatik siyaset izlenecekse, Kabil'deki yönetimi kabul etmek gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.



ABD'de dondurulan Afganistan rezervlerinin kullanıma açık olması gerektiğini vurgulayan Lavrov, bunun ülkedeki sosyoekonomik sorunların çözümü için gerekli olduğunu belirtti.



Lavrov, Batı'nın Afganistan'a dönmeye çalıştığını kaydederek, "NATO askeri altyapısı çeşitli bahanelerle buraya yeniden getirilmeye çalışılıyor. Bu tür girişimler saatli bomba oluşturacak. Bu kabul edilemez" dedi.



LAVROV’A ABD SORUSU: BİR SONRAKİ TUR GÖRÜŞMELER NE ZAMAN?



"Rusya ve ABD arasında müzakerelerin bir sonraki turunun ne zaman gerçekleşeceği" yönündeki soruyu yanıtlayan Lavrov, "Yakında" ifadesini kullandı. Bakan Lavrov, ABD ile yapılacak müzakerelerin içeriği, yeri ve düzeyine dair bilgi vermedi.

