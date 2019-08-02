Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin INF'den çekilmesi eleştirildi.



Açıklamada, "ABD, INF konusunda kasıtlı olarak aşılmaz bir kriz yaratarak, anlaşmanın kısıtlamalarından kurtulmak istedi. ABD, INF'den çekilmekle büyük hata yaptı" ifadeleri yer aldı.



ABD'nin uluslararası anlaşmaları bozmaya yönelik siyaset yürüttüğü belirtilen açıklamada, "ABD'nin hareketleri, silah kontrol sisteminin sökülmesine yol açıyor" değerlendirilmesine yer verildi.



Rusya'nın, ABD ile uluslararası güvenlik konusunda diyaloğa açık olduğuna işaret edilen açıklamada, "ABD'yi anlaşmanın yasakladığı füzeleri konuşlandırmaktan vazgeçmeye ve küresel istikrarın sağlanması için adımlar atmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, bugün INF'nin resmen sona erdiğini duyurmuştu.



ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı çekileceğini açıklamıştı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce, Rusya'nın INF'den çekilmesini öngören yasa tasarısını imzalamıştı.

