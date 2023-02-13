Rusya: ABD, Rusya ile BDT ülkelerinde terör saldırıları için 60 militan seçti

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD'nin Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde terör saldırıları düzenlemeleri için 60 militan seçtiğini ileri sürdü.

Rusya: ABD, Rusya ile BDT ülkelerinde terör saldırıları için 60 militan seçti
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SVR'den yapılan açıklamada, "Elde edilen güvenilir bilgilere göre, ABD askerleri, Rusya ile BDT ülkelerinde terör saldırıları düzenlemeleri için DAEŞ ve El Kaide ile bağlantılı cihatçı gruplardan militanları aktif şekilde topluyor. Bunun için ocak ayında Orta Doğu'daki çatışmalarda deneyim sahibi olan 60 terörist seçildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu militanların, ABD'nin Suriye'deki Tanif üssünde eğitim gördüğü ve küçük gruplar halinde Rusya ve BDT ülkelerine en kısa zamanda gönderilmesinin planlandığı öne sürüldü.

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