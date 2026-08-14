Rusya, ABD Sağlık Bakanı Kennedy'nin oğlunu "en çok arananlar" listesine aldı

Rusya'da bir mahkeme, ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'ın oğlu Conor Kennedy'nin Ukrayna'da savaştığı gerekçesiyle gıyabında tutuklanmasına izin verdi.

32 yaşındaki Kennedy, “paralı askerlik yapmak” suçlamasıyla Rusya'nın uluslararası arananlar listesine alındı ​​ve Rusya'yı ziyareti halinde on yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Kennedy, 2022 yılında gizlice Ukrayna Uluslararası Lejyonu'na katılmış ve çatışmanın ilk aylarında Harkiv bölgesinde Rus ordusuna karşı savaşmıştı.

Diğer pek çok ülkeden yabancı gönüllüler de Rus mahkemeleri tarafından gıyaben mahkum edilmişti.

Başkan Donald Trump yönetiminin Ukrayna ve Rusya arasında bir barış anlaşması sağlamak için diplomasi yürüttüğü bir dönemde gelen bu mahkeme kararının, iki ülke arasındaki halihazırda gergin olan diplomatik ilişkilere ve barış sürecine darbe vurması olası.