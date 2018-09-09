Açıklama, Rus ordusundan geldi. İki Amerikan F-15 savaş uçağının Irak sınırındaki Deyrizor kentine Fosfor bombaları attığı ileri sürüldü.
Hava saldırılarının hedefinin Hacin Köyü olduğu ifade edildi. Köyde yangın çıktığı belirtildi. Rus Ordusu ölen ya da yaralananlarla ilgili bilgi bulunmadığını duyurdu.
Rusya: ABD, Suriye'de fosfor bombası kullandı
NTV HaberDünya
Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin dün Suriye'de fosfor bombası kullandığını iddia etti.
Açıklama, Rus ordusundan geldi. İki Amerikan F-15 savaş uçağının Irak sınırındaki Deyrizor kentine Fosfor bombaları attığı ileri sürüldü.