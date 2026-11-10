Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri barış müzakereleri için Abu Dabi'de buluştu
10.11.2026 16:00
Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri, savaşı sonlandırma ve yeni bir Avrupa güvenlik sistemi oluşturma gündemiyle 9 ay aradan sonra Abu Dabi'de doğrudan görüşmelerin ilk turunu tamamladı.
Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye ve Avrupa güvenliğini yeniden tesis etmeye odaklanan üçlü müzakereler kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya geldi.
Rus devlet ajansı RİA Novosti'ye konuşan müzakere grubundaki bir kaynak, bugün başlayan ve ilk gün oturumu yaklaşık 4 saat süren görüşmelerin 11 Kasım Çarşamba günü devam edeceğini söyledi.
Heyetler arasında 9 aydır ABD arabuluculuğunda yapılan ilk doğrudan temas niteliğindeki görüşmelerde, aynı kaynağın aktardığına göre Ukrayna ve Rusya heyetleri Rusça iletişim kurdu.
Müzakere grubundaki kaynak, 10-11 Kasım tarihlerinde yürütülen üçlü görüşmelerin yeni bir kıtasal güvenlik sisteminin temel unsurlarını ele almaya odaklanacağını, Ukrayna meselesinin ise kapsamlı tartışmanın yalnızca bir parçasını oluşturacağını aktardı.
Rus heyetindeki bir kaynak da görüşmelerin ana odağının savaş sonrası Avrupa için yeni bir güvenlik mimarisinin temel taşlarını belirlemek olduğunu kaydetti.
Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri, 9 ay aradan sonra Abu Dabi'de doğrudan görüşmelerin ilk turunu noktaladı.
KUSHNER: BAŞKAN TRUMP HER İKİ TARAFI DA GÜÇLENDİRECEK BİR ÇÖZÜM İSTİYOR
ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Ukrayna'daki savaşı bitirecek ve Avrupa güvenliğini teminat altına alacak kapsamlı bir anlaşmanın mümkün olduğunu açıklamasının ardından taraflar Abu Dabi'de masaya oturdu.
Toplantıda konuşan Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner, her iki tarafla yürütülen temasların görüş ayrılıklarını netleştirip azalttığını ve bu farkları kapatmak için ABD tarafının iyi fikirleri olduğunu belirtti.
Trump'ın barışa ulaşma konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Kushner, "Başkan, hem savaşı sona erdirecek hem de her iki tarafın tam potansiyelini hayata geçirmesini sağlayarak onları çok daha güçlü bir konumda bırakacak bir çözüm bulmamız için ekstra çaba göstermemizi bizzat istedi" dedi.
Ukrayna başmüzakerecisi Rüstem Umerov ise açılış konuşmasında Kiev'in güvenlik garantileri elde etmeye ve kalıcı bir barışa odaklandığını ifade etti.
ABD Özel Temsilcisi Jared Kushner
LAVROV: ÖNCE AVRUPA'NIN GÜVENLİK MİMARİSİ TANIMLANMALI
Görüşmelerin kapsamı konusunda taraflar arasındaki öncelik farkı sürerken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın savaşın ayrıntılarına geçmeden önce kapsamlı bir Avrupa güvenlik çerçevesini müzakere etmek istediğini bildirdi.
Moskova'da gazetecilere konuşan Lavrov, konuya ilişkin şunları söyledi: "Gelecekteki güvenlik mimarisine ilişkin net parametrelerin tanımlanması ve ancak bundan sonra fiili Rusya-Ukrayna ihtilafının çözümüne geçilmesi fikri tamamen makuldür."
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise pazartesi günü daha geniş kapsamlı güvenlik müzakerelerinin ancak Ukrayna'da bir ateşkes sağlandıktan sonra yapılabileceğini kaydederek karşıt bir tutum sergiledi.
Lavrov, Avrupalıların Ukrayna'ya nefes alma alanı kazandırmaya çalıştığını öne sürerek ateşkes fikrini bir kez daha reddetti.
Görüşmeler başlamadan önce Ukrayna heyeti; Avrupa, NATO ve AB temsilcilerinin yanı sıra ABD'li temsilciler Jared Kushner ve Steve Witkoff ile ayrı bir toplantı yaptı.
Fransa, Avrupa güvenliği ele alınmadan Ukrayna'da kalıcı barış olamayacağını ve bunun Avrupalıların katılımını gerektirdiğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
TOPRAK TAVİZİ İDDİALARINA KİEV'DEN YALANLAMA
Rusya ise Ukraynalılar ve Amerikalılarla yapılan bu toplantıda Avrupalılara yer görmediğini açıkça belirtmişti.
Görüşmeler öncesinde konuşan Donald Trump, Washington'ın savaşın bitirilmesi yönünde çok güçlü bir eğilim gördüğünü ve her iki tarafın da savaşmaktan yorulduğunu ifade etti.
Geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in temsilcisiyle Beyaz Saray'da basına kapalı bir görüşme yapan Trump, yakın zamanda bir barış anlaşmasının ortaya çıkabileceğini öngördü.
Washington'ın dikkatinin aylarca İran'daki savaşa yoğunlaşmasının ardından barış müzakereleri son haftalarda yeniden hareketlilik kazandı.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri müdahalesinin üzerinden 4,5 yıldan fazla süre geçmesine ve Rus kuvvetlerinin ülkenin yaklaşık beşte birini kontrol altında tutmasına rağmen, nihai bir anlaşmanın koşulları konusunda taraflar arasındaki mesafe korunuyor.
Kamuoyuna yansıyan açıklamalara göre Putin'in barış anlaşması öncesinde Ukrayna'nın doğudaki Donbas bölgesinin tamamından çekilmesi yönündeki ısrarından vazgeçtiğine dair bir işaret görülmedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise askerlerinin savunurken hayatını kaybettiği toprakları teslim etmeyi kabul etmedi.
Cephe hattındaki Rus ilerleyişi bu yıl neredeyse tamamen durma noktasına gelse de Moskova Ukrayna şehirlerini ve enerji tesislerini vurmayı sürdürürken, Ukrayna da Rusya'nın derinliklerindeki petrol rafinerilerine ve diğer altyapılara yönelik saldırılarını artırdı.
Zelenskiy, dün akşam saatlerinde yayınladığı görüntülü mesajında, Ukrayna ordusunun son dönemde Donbas'ın kömür madenciliği bölgesi Donetsk'te bazı toprakları geri alması dahil olmak üzere sahadaki performansının müzakerelerdeki ağırlığını artırdığını savundu.
Zelenskiy, "Ukrayna güçleri şu anda Ukrayna'nın müzakere pozisyonunu gerçekten güçlendiriyor" değerlendirmesini yaptı.
Rusya'nın rekor kayıplar verdiğini öne süren ve Moskova'nın reddettiği bu kaybı dile getiren Zelenskiy, Washington'a Kremlin'i savaşı bitirmeye ikna etmesi çağrısında bulundu.
Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, Amerikalı müzakerecilerin Zelenskiy ve Putin'in toprak konusunda karşılıklı tavizler vererek uzlaşmaya varabileceğine inandıklarını kaydetti.
Masaya getirilen öneriye göre Ukrayna savaşın sona ermesini, güvenlik garantilerini ve AB'ye katılım için bir yol haritasını temin edecek.
Üst düzey bir Ukraynalı yetkili ise hükümetin bu tür tavizleri değerlendireceği iddiasını kesin bir dille yalanladı.
Ukraynalı yetkili, toprak konusunun yalnızca liderler düzeyinde ve sadece Ukrayna için uygun güvenlik garantileri bağlamında tartışılabileceğini açıkladı.