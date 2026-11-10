Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri barış müzakereleri için Abu Dabi'de buluştu

KUSHNER: BAŞKAN TRUMP HER İKİ TARAFI DA GÜÇLENDİRECEK BİR ÇÖZÜM İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Ukrayna'daki savaşı bitirecek ve Avrupa güvenliğini teminat altına alacak kapsamlı bir anlaşmanın mümkün olduğunu açıklamasının ardından taraflar Abu Dabi 'de masaya oturdu.

Toplantıda konuşan Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner, her iki tarafla yürütülen temasların görüş ayrılıklarını netleştirip azalttığını ve bu farkları kapatmak için ABD tarafının iyi fikirleri olduğunu belirtti.

Trump'ın barışa ulaşma konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Kushner, "Başkan, hem savaşı sona erdirecek hem de her iki tarafın tam potansiyelini hayata geçirmesini sağlayarak onları çok daha güçlü bir konumda bırakacak bir çözüm bulmamız için ekstra çaba göstermemizi bizzat istedi" dedi.

Ukrayna başmüzakerecisi Rüstem Umerov ise açılış konuşmasında Kiev'in güvenlik garantileri elde etmeye ve kalıcı bir barışa odaklandığını ifade etti.