Rusya, ABD'li muhabir Gershkovich'i serbest bırakacak

ABD basınında yer alan haberlere göre, Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ve eski deniz piyadesi Paul Whelan'ın geniş çaplı bir esir takası kapsamında Rusya tarafından serbest bırakılması bekleniyor.



Planlanan değişim hakkında bilgi sahibi kaynaklar, İngiliz gazetesi Guardian'a perşembe günü Rusya dışındaki bir yerde büyük bir takasın gerçekleşeceğini doğruladı.



Rus yetkililer tarafından casuslukla suçlanan Gershkovich ve eski ABD deniz piyadesi Paul Whelan'ın haber basına sızmadan önce serbest bırakıldığı ve Rusya dışındaki bir yere aktarıldığı tahmin ediliyor.



Bu takasın siyasi tutukluların serbest bırakılmasının yanı sıra batıda casusluk, cinayet ve diğer suçlardan hapse atılan çok sayıda Rus'un Rusya'ya iade edilmesini de içereceği öne sürülüyor.