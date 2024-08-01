Rusya, ABD'li muhabir Gershkovich'i serbest bırakacak

ABD'li Wall Street Journal (WSJ) gazetesi muhabiri Evan Gershkovich'in geniş çaplı bir esir takası kapsamında Rusya tarafından serbest bırakılacağı iddia edildi. Gershkovich, geçtiğimiz ay casusluktan suçlu bularak 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Planlanan takasın batıda casusluk, cinayet ve diğer suçlardan hapse atılan çok sayıda Rus'un iade edilmesini de içereceği öne sürülüyor.

Rusya, ABD'li muhabir Gershkovich'i serbest bırakacak

basınında yer alan haberlere göre, Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ve eski deniz piyadesi Paul Whelan'ın geniş çaplı bir esir takası kapsamında tarafından serbest bırakılması bekleniyor.

Planlanan değişim hakkında bilgi sahibi kaynaklar, İngiliz gazetesi Guardian'a perşembe günü dışındaki bir yerde büyük bir takasın gerçekleşeceğini doğruladı.

Rus yetkililer tarafından casuslukla suçlanan Gershkovich ve eski ABD deniz piyadesi Paul Whelan'ın haber basına sızmadan önce serbest bırakıldığı ve Rusya dışındaki bir yere aktarıldığı tahmin ediliyor.

Bu takasın siyasi tutukluların serbest bırakılmasının yanı sıra batıda casusluk, cinayet ve diğer suçlardan hapse atılan çok sayıda Rus'un Rusya'ya iade edilmesini de içereceği öne sürülüyor.

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SOĞUK SAVAŞ'TAN BERİ İLK

Gershkovich, Mart 2023'te habercilik yaparken tutuklandı ve geçen ay casusluktan 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gershkovich, Soğuk Savaş'tan bu yana 'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan ilk 'li gazeteci oldu.

Hapis cezasının ardından Gershkovich, suçsuz olduğunu iddia etti ve Wall Street Journal ile ABD hükümeti suçlamaları saçmalık olarak nitelendirdi.

Aylardır olası bir değişimin gündeme geldiği, çok sayıda hükümetin katılımıyla kapalı kapılar ardında uzun tartışmalar yapıldığı ve kamuoyuna çok az ayrıntı sızdığı belirtiliyor.

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