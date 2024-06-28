Rusya: ABD'nin Karadeniz'deki İHA uçuşlarında artış var, karşılık vereceğiz

Rusya, ABD'nin Karadeniz üzerindeki insansız hava aracı uçuşlarında bir artış gözlemlediğini duyurdu.

NATO ile "doğrudan karşı karşıya gelme" uyarısında bulunan Moskova hükümeti, bu duruma karşılık vermeyi planladığını bildirdi.



Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Andrey Belousov'un orduya ABD insansız hava araçlarının artan faaliyetlerini ele almak için "provokasyonlara karşı operasyonel bir yanıt için önlem önerileri sunma" talimatı verdiği belirtildi.



Bakanlık, bu tür faaliyetlerin Rus uçaklarının karıştığı olay riskini arttırdığını ve Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışmaya neden olabileceğini ifade etti.

Öte yandan ABD Büyükelçi Yardımcısı Robert Wood, ABD'nin bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Kuzey Kore'ye yönelik silah ambargosunu ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya ile karşı karşıya geleceğini ve Moskova ile Pyongyang arasında artan ilişkiler konusunda Çin'in görüşünü almaya çalışacağını söyledi.



15 üyeli konseyin toplantısı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta Pyongyang'a giderek Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile silahlı saldırıya uğramaları halinde askeri yardım sağlamayı kabul ettikleri bir anlaşma imzalamasının ardından gerçekleşiyor.

