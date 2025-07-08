Rusya, ABD'nin Yale Üniversitesini "istenmeyen kuruluş" ilan etti

Rusya Başsavcılığı, Rus yönetimini itibarsızlaştırdığı gerekçesiyle ABD’de bulunan Yale Üniversitesini "istenmeyen kuruluş" ilan etme kararı aldı.

Rusya, ABD'nin Yale Üniversitesini "istenmeyen kuruluş" ilan etti

Başsavcılığın basın servisinden yapılan  açıklamada, merkezli Yale Üniversitesinin, Rus yönetimini itibarsızlaştırmak için tahsis edilen fonlardan yararlandığı belirtildi.

Üniversiteye bağlı bir merkezde protesto gösterileriyle ilgili eğitimler verildiği ve 'nın bölünmesine yönelik faaliyetler yürütüldüğü ileri sürülen açıklamada, "Başsavcılık, Yale Üniversitesinin eğitim faaliyetlerini ‘istenmeyen’ olarak kabul etti." ifadelerine yer verildi.

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