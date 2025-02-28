Rusya, ABD'ye büyükelçi atadı! İstanbul'daki görüşmenin ardından ilk adım Moskova'dan

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Rusya, Alexander Darchiyev’in ABD büyükelçisi olarak atanması konusunda ABD’den onay aldı.



Bakanlık, Darchiyev’in yakında Washington'a gı̇deceğini belirtti.



Darchiyev, İstanbul’daki toplantıda Rus heyetine başkanlık etmişti.

Rusya, 2017 yılında Amerikan istihbarat yetkililerinin Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki suçlamalarının ardından San Francisco'daki Rus konsolosluğunu ve New York ile Washington DC'deki iki diplomatik ek binayı kapatmıştı.

DARCHIYEV KİMDİR?

2014-2021 yılları arasında Rusya'nın Ottawa Büyükelçisi olarak görev yapan Darchiev, Moskova Devlet Üniversitesi'nde tarih eğitimi aldı ve akıcı bir şekilde İngilizce ve Fransızca konuşuyor.



Kariyerinin tamamını Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Amerika'ya odaklanarak geçirdi.