Rusya, ABD'ye roket motoru sevkiyatını durdurdu

Ukrayna'ya yönelik saldırı sonrası ABD'nin yaptırımlarına karşılık Rusya'dan da bir hamle geldi. Rusya'nın ABD'ye roket motoru tedarikini durdurduğu açıklandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.03.2022 - 14:10

Rusya, ABD'ye roket motoru sevkiyatını durdurdu

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Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, 1990'lardan bu yana ABD'ye roket motoru tedarik ettiklerini belirtti.

Yaptırımlar nedeniyle ABD'ye yönelik sevkiyatlarla ilgili bir karar aldıklarını aktaran Rogozin, "Bugün NPO Energomaş'ta üretilen roket motorlarının ABD'ye sevkiyatını durdurma kararı aldık" dedi.

Rogozin, Almanya ile Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Rusya'ya ait kısmında ortak deneylerin artık yapılmayacağını da söyledi.

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