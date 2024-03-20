Rusya ABD'yi uyardı: SpaceX casusluk yaparsa uydular hedef olur

ABD İSTİHBARATI İÇİN CASUS UYDU AĞI



Reuters'ın haberine göre SpaceX, bir ABD istihbarat teşkilatı ile yapılan gizli bir sözleşme kapsamında yüzlerce casus uydudan oluşan bir ağ kuruyor.



Bu da Elon Musk'ın uzay şirketi ile ulusal güvenlik teşkilatları arasındaki bağların derinleştiğini gösteriyor.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova uydular hakkında, "Washington'un askeri hedeflerine hizmet etmesi için özel sektörü kullanma çabalarının farkındayız" dedi.



Zaharova, bu tür sistemlerin "askeri olanlar da dahil olmak üzere misilleme saldırıları için meşru bir hedef haline geldiğini" belirtti.

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