Rusya AB’nin iklim değişikliği adımlarına hazırlanıyor

Rusya’da kurulan yeni hükümette ekonomik kalkınma bakanlığı koltuğunu bırakarak bugün Putin’in yardımcılığı görevine getirilen Oreşkin, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında Rus devlet kanalı Rossiya 24’e değerlendirmelerde bulundu.



ABD ile Çin arasında varılan ticaret anlaşmasını, uluslararası ticaret açısından “mayın” olarak tanımlayan Oreşkin, ““Avrupalılar, Çin’in, ithalatında Avrupa ürünleri yerine Amerikan ürünlerini ikame edeceği konusunda tepki gösteriyorlar. Bu durum, ABD-Çin-Avrupa ekseninde, diğer ülkelerin de katılımıyla 2021-2022’de ticari uyuşmazlıkları artıracak.” diye konuştu.



AB’nin iklim değişikliğine yönelik hamlelerini de değerlendiren Oreşkin, “AB, 2050’ye kadar karbon salımını sıfıra indirmek istiyor. Çok iddialı bir hedef, ancak bu hedef Rusya’nın en büyük doğal gaz ve petrol pazarını değiştirecek. Rus ekonomisini, yaşanacak değişime şimdiden hazırlamamız gerek.” dedi.



Rusya’nın Avrupa’ya doğal gaz ihracatı 2019’da 201,9 milyar metreküple rekor seviyeye çıkarken, Avrupa, toplam petrol ithalatının yaklaşık yüzde 30’unu Rusya’dan karşılıyor.

