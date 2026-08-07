Rusya açıklarında Türk gemisine İHA saldırısı
07.08.2026 21:12
Rusya açıklarında "MV Güllük" kuru yük gemisine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildi.
Karadeniz'de Rusya açıklarında Türk bayraklı kuru yük gemisine insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirildi.
Rusya'nın Taman kentine doğru seyreden Türk bayraklı kuru yük gemisi MV Güllük, Novorossiysk Limanı yakınlarında İHA saldırısına uğradı. İHA'nın geminin yaşam mahalline isabet ettiği, can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. Geminin hasar tespiti ve onarımı için İstanbul’a doğru yola çıktığı belirtildi.
2002 yılında inşa edilen MV Güllük gemisi, uluslararası taşımacılıkta kullanılıyordu.
Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın 3 Ağustos'ta Novorossiysk yakınlarında Nadezhda ve Yaşar gemilerine yönelik saldırılarının ardından Karadeniz'deki çatışmanın tırmanmasından duyduğu ciddi endişeyi dile getirmişti.
Bakanlık, çatışmayı kontrol altına almak için önlem alınmaması halinde gıda güvenliği de dahil olmak üzere ciddi sonuçlar doğabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.