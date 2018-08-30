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Rusya Savunma Bakanlığı, 1 ve 8 Eylül tarihlerinde 25 gemi ve 30 uçakla Akdeniz’de tatbikat yapacaklarını duyurdu.



Bakanlık ayrıca tatbikatta, anti-uçak, anti-denizaltı ve anti-mayın talimleri yapılacağını duyurdu.



Rusya geçtiğimiz günlerde de Soğuk Savaş’tan bu yana en büyük askeri tatbikatını önümüzdeki ay yapmayı planladığını açıklamıştı. Rusya'nın doğusu ve orta bölgesine yayılan tatbikata 300 bin askeri personel katılacak. Çin ve Moğolistan silahlı kuvvetleri de tatbikatlarda yer alacak.



Savunma Bakanı Sergei Şoygu, 11-15 Eylül tarihleri arasındaki tatbikata 36 bin tank ve zırhlı personel taşıyıcısı ile 1000’den fazla savaş uçağının katılacağını söyledi.



Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya’ya karşı "dostane olmayan ve saldırgan tutumların bu çapta bir tatbikata meşru zemin hazırladığını" söyledi.

