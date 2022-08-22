Rusya, Aleksandr Dugin'in kızının öldürülmesinde Ukrayna'yı suçladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugina'nın Moskova'da bombalı saldırıyla öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

SUİKASTIN ARKASINDA KİM VAR?



Açıklamada, saldırının Ukrayna özel servisi tarafından düzenlendiği belirtildi.

''FAİLLER ESTONYA'YA GİTTİ''

Saldırının faillerinin ise, suikast sonrası Estonya'ya geçtiği bildirildi.



Stratejist Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.



Suikastın asıl hedefinin Aleksandr Dugin olduğu belirtiliyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Ukrayna, saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddediyor.

ALEKSANDR DUGİN KİMDİR?



Aleksandr Dugin; Rusya'nın tanınmış siyaset bilimcilerinden biri, "Putin'in beyni" olarak tanımlanıyor. Ancak Kremlin'le resmi bir bağlantısı yok.

Batı karşıtı, aşırı milliyeti görüşleriyle biliniyor. Rusça konuşan milletleri tek bir bayrak altında toplayarak yeni bir Rus imparatorluğunun inşa edilmesi fikrinin destekçilerinden.



1990'larda aşırı sağcı Den gazetesinde yazarlık yaptı.



Gazetede yayımlanan 1991 tarihli manifestoda Dugin, Rusya'ya ilişkin aşırı milliyetçi vizyonunu ortaya koydu.



Dünya görüşünüyse 1997 yılında "Jeopolitiğin Temelleri" adlı kitabında açık şekilde belirtti. Kitap Rus askeri okullarında ders olarak okutuldu, "çok satanlar" arasında yerini aldı.



Kitapta, Rusya'yı ilhaklar ve ittifaklar yoluyla etkisini yeniden inşa etmeye çağırdı.



Ukrayna'nın egemen bir devlet olmasına da muhalefet etti. Putin'in Ukrayna operasyonunun ateşli bir destekçisi.



Neo Avrasyacılık akımını benimseyen Dugin'in yazılarının Vladimir Putin'in dünya görüşü üzerinde etkileri olduğu belirtiliyor.



Dugin, ABD ve Kanada'nın yaptırım listelerinde yer alıyor.

DARYA DUGİNA KİMDİR?



Aleksandr Dugin’in kızı 30 yaşındaki Darya Dugina, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi'nden 2015'te mezun oldu.



Gazeteci olarak da bilinen Dugina, "Uluslararası Avrasya Hareketi" sivil toplum kuruluşunda siyasi gözlemci olarak görevini sürdürüyordu.



Dugina, Rusya'nın kontrolü altına aldığı Ukrayna'nın Mariupol şehrine de giderek çalışmalar yapmıştı.



İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Dugina'nın temmuz ayın başında yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.

