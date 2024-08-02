Rusya, Almanya'nın serbest bıraktığı Krasikov'un ajan olduğunu doğruladı

Moskova, Almanya'nın dün Ankara'da yapılan esir takası anlaşmasında serbest bıraktığı Vadim Krasikov'un, Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi (FSB) güvenlik servisinde çalışan bir ajan olduğunu doğruladı.



Kremlin'den bugün yapılan açıklamada ayrıca Slovenya tarafından serbest bırakılan gizli bir casus çiftin çocuklarının, Moskova'ya dönmek üzere uçağa binene kadar Rus olduklarını bile bilmediklerini açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada "Krasikov bir FSB çalışanıdır" dedi ve teşkilatın seçkin ve gizli "Alfa" biriminde görev yaptığını sözlerine ekledi.

Peskov ayrıca Krasikov'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güvenlik biriminde çalışan bazı kişilerle birlikte görev yaptığını söyledi.

