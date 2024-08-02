Rusya, Almanya'nın serbest bıraktığı Krasikov'un ajan olduğunu doğruladı

Moskova, dün Ankara'da gerçekleşen esir takasında bırakılan Vadim Krasikov'un Federal Güvenlik Servisi (FSB) çalışanı olduğunu teyit etti. Kremlin Sözcüsü Peskov, Krasikov'un teşkilatın seçkin ve gizli "Alfa" biriminde görev yaptığını ve Putin'in güvenlik biriminde çalışan bazı kişilerle birlikte görev yaptığını söyledi.

Rusya, Almanya'nın serbest bıraktığı Krasikov'un ajan olduğunu doğruladı
Ankara'daki takasın ardından Rusya'ya dönen esirleri Putin karşıladı.

Moskova, 'nın dün Ankara'da yapılan esir takası anlaşmasında serbest bıraktığı Vadim Krasikov'un, 'nın Federal Güvenlik Servisi (FSB) güvenlik servisinde çalışan bir ajan olduğunu doğruladı.

Kremlin'den bugün yapılan açıklamada ayrıca Slovenya tarafından serbest bırakılan gizli bir casus çiftin çocuklarının, Moskova'ya dönmek üzere uçağa binene kadar Rus olduklarını bile bilmediklerini açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada "Krasikov bir FSB çalışanıdır" dedi ve teşkilatın seçkin ve gizli "Alfa" biriminde görev yaptığını sözlerine ekledi.

Peskov ayrıca Krasikov'un Rusya Devlet Başkanı 'in güvenlik biriminde çalışan bazı kişilerle birlikte görev yaptığını söyledi.

Ankara'da 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük rehine takası | Biden: Müttefikimiz Türkiye'ye çabaları için minnettarım

Ankara'da 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük rehine takası | Biden: Müttefikimiz Türkiye'ye çabaları için minnettarım

Haberi Görüntüle

ÇEÇEN KOMUTANA SUİKAST

Krasikov, 2019 yılında Berlin'deki bir parkta Çeçen bir isyancı komutanı öldürmekten 'da ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Alman yargıçlar, suikastin Rus devleti tarafından emredildiğini açıklamıştı.

Bellingcat tarafından yapılan bir araştırma daha önce Krasikov'un 'nın FSB'si ile bağlantıları olduğunu ortaya koymuştu ancak bugünkü itirafla Moskova, Krasikov'un FSB ajanı olduğunu ilk kez kamuoyu önünde doğruladı.

Putin dün, bazılarının orduyla "doğrudan bağlantısı" olduğunu söylediği Rus mahkumların dönüşünü selamlamış ve onlara şöyle seslenmişti: "Anavatan sizi asla unutmadı."

Ankara'daki rehine takası dünya basınında: "Sıradışı"

Ankara'daki rehine takası dünya basınında: "Sıradışı"

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Ankara'da ABD-Rusya arasında casus takası

DÜNYA HABERLERİ

BM açıkladı: Gazze'de okulların yüzde 85'i hasar gördü

BM açıkladı: Gazze'de okulların yüzde 85'i hasar gördü

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nde Haniye için bayrak yarıya indirildi

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nde Haniye için bayrak yarıya indirildi

Arabada unuttu, 7 saat sonra hatırladı! Komşusuna emanet ettiği bebeği hayatını kaybetti

Arabada unuttu, 7 saat sonra hatırladı! Komşusuna emanet ettiği bebeği hayatını kaybetti

Ankara'daki rehine takası dünya basınında: "Sıradışı"

Ankara'daki rehine takası dünya basınında: "Sıradışı"

Veneuzela'da seçim krizi: ABD, Maduro'nun rakibini seçimin galibi olarak tanıdı

Veneuzela'da seçim krizi: ABD, Maduro'nun rakibini seçimin galibi olarak tanıdı

Biden'dan Haniye suikastı açıklaması: Ateşkese yardımcı olmadı

Biden'dan Haniye suikastı açıklaması: Ateşkese yardımcı olmadı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...