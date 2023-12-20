Rusya asker sayısını 1,5 milyona çıkartacak

Ukrayna ordusunun haziranda Rus askeri güçlerine karşı başlattığı saldırı esnasında "ciddi" kayıplar verdiğini öne süren Şoygu, şu ifadeleri kullandı:



"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde ölü ve yaralı asker sayısı 383 bini aştı. 14 bin tank, piyade ve zırhlı araç, 553 uçak ve 259 helikopter, 8 bin 500'ü aşkın obüs ve havan topu vuruldu. 1427'si Polonya, 466'sı ABD, 344'ü İngiltere'den dahil olmak üzere toplam 5 bin 800'den fazla paralı savaşçı etkisiz hale getirildi. Ukrayna'da 103 savaş suçlusu yok edildi."



ASKERİ ÜRETİM KAPASİTESİ 4 KATINA ÇIKTI



Rus ordusunun silahlandırılmasına devam edildiğini dile getiren Şoygu, ülkesinin askeri savunma alanındaki üretim kapasitesinin 4 katına çıkarıldığını aktardı.



Şoygu, yıl içinde orduya yaklaşık 490 bin sözleşmeli ve gönüllü askerin alındığını, orduda yabancı "gönüllü" sayısının 7 kat arttığını, paralı savaşçı sayısının 6 kat azaldığını, toplam 650 bin askerinin Ukrayna'da "tecrübe kazandığını" kaydetti.



Devlet Başkanı Putin'in Rus ordusundaki asker sayısını 1 milyon 320 bine çıkarılması yönünde kararname imzaladığını anımsatan Şoygu, "İleride dış tehditlerle orantılı şekilde Rusya Silahlı Kuvvetlerinde asker sayısı 1 milyon 500 bine kadar çıkarılacak." diye konuştu.