Rusya, askeri birliklerini Ukrayna'da Dinyeper Nehri'nin sol yakasına çekmeye başladı

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Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemleri konusunda bilgi paylaştı.

Rus güçlerinin, Ukrayna'nın Herson kentinde Dinyeper Nehri'nin sol yakasına çekilmeye başladığına işaret eden Konaşenkov, "Mıkolayiv ve Kriviy Rig yönlerinde Rus birliklerinin, onaylanan plan doğrultusunda Dinyeper Nehri'nin sol yakasında hazırlanmış pozisyonlara geçişi gerçekleştiriliyor" dedi.

200'DEN FAZLA UKRAYNA ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Konaşenkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kupyansk, Krasnıy Liman, Donetsk'in güney yönlerindeki saldırılarının püskürtüldüğünü ve buradaki çatışmalarda 200'den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda askeri teçhizatın da yok edildiğini iddia etti.

Rusya, askeri birliklerini Ukrayna'da Dinyeper (Dnipro) Nehri'nin sol yakasına çekmeye başladı.

UKRAYNA GENELKURMAY BAŞKANI: HERSON’DA DÜŞMANIN KAÇMAKTAN BAŞKA SEÇENEĞİ KALMADI



Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusya'nın "Herson'daki savunma hattının Dinyeper Nehri'nin sol yakasına çekileceği" yönündeki açıklamasına ilişkin, Herson’da düşmanın kaçmaktan başka seçeneğinin kalmadığını söyledi.



Zalujnıy, Genelkurmay Başkanlığının Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Herson yönünde düşmanın lojistik yollarını, birliklerinin kontrol ve destek sistemini yok ettiklerini belirterek “Herson’da düşmanın kaçmaktan başka seçeneği kalmadı” ifadesini kullandı.



Düşmanın 'iyi niyet jesti'nin arkasında Ukrayna Savunma Birliklerinin muazzam çabalarının olduğunu vurgulayan Zalujnıy, “Tıpkı Kiev'den ve Harkov bölgesinden geri çekilip Yılan Adası'nı terk etmesi gibi, Herson'dan muhtemel çıkışı da aktif eylemlerimizin sonucudur.” ifadesini kullandı.



UKRAYNA, HERSON’DA TAARRUZA DEVAM EDİYOR

Şimdiye kadar, Rus işgal birliklerinin Herson'dan sözde geri çekilmesiyle ilgili bilgileri ne teyit ne de yalanlayabileceklerini söyleyen Zalujnıy, “Taarruzumuza devam ediyoruz.” dedi.



Zalujnıy, Ukrayna birliklerinin Herson yönünde, 1 Ekim'den bu yana 36,5 kilometre ilerledikleri ve geri alınan bölgenin toplam alanının 1381 kilometrekare olduğu bilgisini paylaştı.



Zalujnıy, Herson’da 41 yerleşim yerinin kontrolünün yeniden sağlandığını kaydetti.



SON BİR GÜNDE 12 YERLEŞİM BİRİMİNDE KONTROL SAĞLANDI

Zalujnıy, son 24 saatte, Petropavlovka-Novoraysk yönünde 7 kilometre ilerleyerek 6 yerleşim birimini, Pervomayısk-Herson’da ise 6 yerleşim biriminde kontrolü sağladıklarını belirterek, toplam 264 kilometrekare toprağın düşmandan kurtarıldığını sözlerine ekledi.

