Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in, Moskova Uluslararası Hukuk Dergisi'nde "Devlet Egemenliği ve Nükleer Silah : Ulusal Güvenliğin Sağlanmasının Uluslararası Hukuki Boyutları" başlıklı makalesi yayımlandı.

Rusya’nın nükleer silahı hangi koşullarda kullanabileceği sıralanan makalede, şunlar kaydedildi:

"Nükleer Silah Doktrini'nde, Rusya'ya yönelik askeri tehdit oluşturması, özellikle de teknolojik, çevresel veya toplumsal felaketlere yol açabilecek nükleer olmayan yoğun hava ve uzay araçlarının kullanması, önleyici nükleer saldırı konusunu fiilen gündeme getiriyor. Başka bir deyişle, devletimizin varlığının tehdit altında olduğu veya ülkemize kabul edilemez ölçüde zarar verildiği durumlarda, devletin nükleer politikası esasları fiilen önleyici nükleer saldırı düzenlenmesine izin veriliyor."

Medvedev ayrıca Batılı ülkelerin Kiev yönetimine gizli veya açık şekilde nükleer silah sağlamasının Moskova'yı önleyici nükleer saldırı düzenlemeye zorlayabileceğini vurguladı.



“KİEV YÖNETİMİ VE DESTEKÇİLERİ TEHLİKELİ BİR YANILGIYA KAPILMAMALI”



Ukrayna ve NATO ülkelerinin Rusya'nın nükleer saldırı düzenleyebileceği durumlar oluşturduğuna işaret eden Medvedev, Moskova'nın bu yönde bir karar almadan önce verilen zararın boyutunu ve verilecek karşılığın orantılı olup olmadığını kapsamlı şekilde değerlendirdiğini aktardı.

Medvedev, "Kiev yönetimi ve destekçileri, tehlikeli bir yanılgıya kapılmamalı. Yukarıda belirtilen senaryoların gerçekleşmesi halinde nükleer silah kullanma hakkına sahip olduğumuz gibi, bunu yapmakla da yükümlüyüz. Bugün ateşle oynayan herkesin bu gerçeği tam anlamıyla kavraması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



“ULUSLARARASI HUKUK, ÜLKENİN VARLIĞINI KORUMAK İÇİN NÜKLEER KULLANILMASINA İZİN VERİYOR”



Ukrayna'da yürüttükleri "özel askeri operasyon" sırasında nükleer silah kullanmadıklarını ve kapsamlı değerlendirme sonucunda böyle bir adıma gerek olmadığı kanaatine vardıklarını kaydeden Medvedev, uluslararası hukukun ülkenin varlığını korumak için nükleer silah kullanılmasına izin verdiğine dikkati çekti.

Dmitriy Medvedev, Ukrayna'nın NATO üyeliğini hedefleyen politikasının Rusya'nın güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğuna ve bu nedenle Ukrayna'da "özel askeri operasyon" başlattıklarına işaret etti.

Washington'ın Suudi Arabistan'dan farklı olarak İran'ın nükleer alanda faaliyet göstermesine izin verilmemesi gerektiği yönünde tutum sergilediğine dikkati çeken Medvedev, bunun "çifte standart" olduğunu vurguladı.

Medvedev, nükleer silaha doğrudan sahip olmayan Alman yönetiminin NATO'nun nükleer caydırıcılık sürecine dahil olma girişimlerinde bulunduğunu ve bunun zararlı sonuçlar doğurabileceğini belirtti.