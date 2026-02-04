Rusya Avrupa'nın uydularına sızdı, hassas yazışmalara erişti

Avrupa ile Rusya arasında gerginlik uzayda da yükseldi. Avrupalı güvenlik yetkilileri, Rusya'nın "Luch" serisi uzay araçlarıyla Avrupa'nın stratejik uydularına sızdığını ve şifrelenmemiş haberleşme trafiğini hedef aldığını duyurdu.

Moskova’ya ait iki casus uzay aracının, Avrupa üzerinde görev yapan en az bir düzine kilit uydunun iletişimini kestiği ve verileri manipüle etme riskini doğurduğu belirtiliyor.

Luch serisi uzay araçlarının, 2023’ten bu yana 17 farklı Avrupa uydusuna “tehlikeli derecede” yaklaştığı kaydedildi. Bu araçlar, özellikle İngiltere, Afrika ve Orta Doğu'ya hizmet veren uyduların yakınında haftalarca bekleyerek veri topluyor.

Alman Uzay Komutanlığı Başkanı Tümgeneral Michael Traut, Rus uydularının Batılı sistemlerin etrafında adeta "pusuya yattığını" belirterek, “bu araçların sinyal istihbaratı yaptığından şüpheleniyoruz” dedi.

Birçok Avrupa uydusunun yıllar önce fırlatılması nedeniyle şifreleme özelliklerinin zayıf olduğu belirtiliyor. Bu durum, Rusya'nın hükümet ve askeri düzeydeki hassas yazışmalara erişmesine imkan verirken uydunun da fiziki kontrolünü ele geçirip yörüngelerini değiştirmeye de imkan verdiği kaydedildi.

Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius, konuya ilişkin yaptığı uyarıda, “Uydu ağları modern toplumların Aşil topuğudur. Bu ağlara yapılacak bir saldırı, tüm ulusu felç edebilir” ifadelerini kullandı.

Rus casus uydulardan biri olan Luch-1'in devre dışı kalmış olabileceği iddia edilirken Cosmos 2589 ve Cosmos 2590 gibi yeni nesil manevra kabiliyeti yüksek uydularla Rusya'nın uzaydaki etkinliğini artırmayı hedeflediği belirtildi.