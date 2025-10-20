Rusya-Azerbaycan krizinde 4 ay tutuklu kaldı: Rus medya yöneticisi serbest bırakıldı

Rusya ile Azerbaycan arasında yaşanan krizin ardından gözaltına alınan Sputnik Azerbaycan’ın genel direktörü Igor Kartavıkh, Bakü’deki tutukluluğunun ardından serbest bırakılarak Rusya’ya döndü.

Azerbaycan merkezli Trend Haber Ajansı’nın haberine göre, Kartavıh'ın serbest bırakılması karşılığında Rusya, Moskova Akademik Tiyatro’nun eski direktörü Mammedali Agayev’i serbest bıraktı.





Kartavykh, Sputnik Azerbaycan Genel Yayın Yönetmeni Yevgeny Belousov ile birlikte Haziran ayında ajans ofisine düzenlenen operasyon sırasında gözaltına alınmıştı.



Bakü’daki Hatayi Bölge Mahkemesi’nin kararıyla dört ay tutuklu kalan iki isim, “örgütlü şekilde dolandırıcılık”, “yasadışı girişimcilik yoluyla büyük gelir elde etme” ve “suçtan elde edilen mal varlığını aklama” suçlamalarıyla yargılanıyordu.

ZAHAROVA DA DOĞRULADI

Kartavıh'ın serbest bırakılmasını, Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova da doğruladı. Zaharova, RIA Novosti ajansına yaptığı açıklamada, Kartavıh'ın Moskova'ya döndüğünü söyledi.





Rusya'nın Yekaterinburg'da yaşayan Azerbaycanlılara yönelik baskınlar düzenlemesi ve iki kişinin hayatını kaybetmesi, iki ülke arasında gerilimi artırmış, Bakü yönetimi misilleme olarak ülkedeki Rus iş dünyası temsilcilerini ve Rus medya yetkililerini gözaltına almıştı.