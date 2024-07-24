Rusya basını: Ukrayna Moskova'da bir aracı bombaladı, Rus istihbarat subayı yaralandı

Rusya istihbarat servisinden (GRU) bir subayın, Ukrayna'nın Moskova'da bir araca düzenlediği bombalı saldırıda yaralandığı bildirildi. Rus yetkililer araçta iki kişinin bulunduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya basını: Ukrayna Moskova'da bir aracı bombaladı, Rus istihbarat subayı yaralandı

Ukrayna'nın bugün 'nın başkentine düzenlediği saldırıda bir Rus askeri yetkilinin yaralandığı bildirildi.

Rus Kommersant gazetesinin ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın GRU (Baş İstihbarat Dairesi) askeri istihbaratından bir subay bu sabah Moskova'da meydana gelen araç patlamasında yaralandı.

Habere göre bu sabah Sinyavinskaya Caddesi üzerindeki bir otoparktaki araçta patlama meydana geldi.

Patlamada bir erkek ve yolcu koltuğunda oturan bir kadın olmak üzere iki kişinin yaralandığı biliniyor. İçişleri Bakanlığı resmi temsilcisi Irina Volk, aracın tanımlanamayan bir cismin patlaması sonucu havaya uçtuğunu bildirdi.

Kommersant'a göre patlayıcı cihazın TNT eşdeğeri yarım kiloydu.

Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Başkanı Alexander Bastrykin, olayın, kurumun merkez ofisinde inelenmesi talimatını verdi.

Moskova Soruşturma Komitesi'nden müfettişler ve adli tıp uzmanlarının, operasyonel servislerle birlikte olay yerini incelediği belirtildi.

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