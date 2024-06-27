Rusya, Batı ile ilişkilerin seviyesini düşürmeyi planlıyor

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna savaşına daha fazla müdahil olması nedeniyle Batı ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürmeyi  tartışıyor.

Rusya, Batı ile ilişkilerin seviyesini düşürmeyi planlıyor

Moskova, Batı ile diplomatik ilişkileri azaltmayı planlıyor.

Kremlin'den bugün yapılan açıklamada, ve müttefiklerinin savaşına daha fazla müdahil olması nedeniyle 'nın Batı ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürmeyi değerlendirdiği ancak henüz bir karar alınmadığını belirtti.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, böyle bir hamle olasılığı sorulduğunda gazetecilere, "Diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme konusu, dostça olmayan ya da düşmanca tezahürlerle karşılaşan devletler için standart bir uygulamadır" dedi.

Peskov, "Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha fazla müdahil olması nedeniyle Rusya Federasyonu, Batı'nın Ukrayna krizine bu tür düşmanca müdahalesine karşılık vermek için çeşitli seçenekleri değerlendirmekten başka bir şey yapamaz" diye ekledi.

Peskov bu konuda henüz bir karar alınmadığını ve Rusya'nın Batı'ya yanıt vermenin farklı yollarını değerlendirdiğini ifade etti.

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