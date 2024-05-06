Rusya Batı tehdidine karşı askeri tatbikata başlıyor: Taktik nükleer silahlar da kullanılacak

Rusya, Batılı tehditlere karşı taktik nükleer silahların kullanımını da içeren askeri tatbikat düzenleyeceğini duyurdu. Dişi̇şleri̇ Bakanlığı, "Tatbi̇kat, NATO ülkeleri̇ni̇n yetki̇li̇leri̇ni̇n düşmanca açıklamaları bağlamında değerlendi̇ri̇lmeli̇di̇r" dedi.

Rusya Batı tehdidine karşı askeri tatbikata başlıyor: Taktik nükleer silahlar da kullanılacak

, nükleer silahların da dahil olduğu askeri tatbikatlara başlıyor.

Moskova hükümeti bugün yaptığı açıklamada, savunma bakanlığının Batılı yetkililerden gelen kışkırtıcı tehditlerin ardından taktik nükleer silahların kullanımını da içeren bir askeri tatbikat düzenleyeceğini duyurdu.

Savunma bakanlığı, askeri tatbikatın stratejik olmayan nükleer silahların kullanımı için hazırlık ve konuşlandırma uygulamalarını içereceğini bildirdi.

Bakanlık, tatbikatın "bazı Batılı yetkililerin Rusya Federasyonu'na yönelik kışkırtıcı açıklama ve tehditlerine yanıt olarak" Rusya'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini sağlamayı amaçladığını söyledi.

Dişi̇şleri̇ Bakanlığı ise "Tatbi̇kat, NATO ülkeleri̇ni̇n yetki̇li̇leri̇ni̇n düşmanca açıklamaları bağlamında değerlendi̇ri̇lmeli̇di̇r" açıklamasını yaptı.

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