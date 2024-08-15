Rusya, Belgorod bölgesinde "federal acil durum" ilan etti

Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, Belgorod bölgesindeki duruma ilişkin toplantı düzenlendi.



Toplantıda konuşan Kurenkov, bölgenin Ukrayna güçlerinin saldırılarına sıklıkla uğradığını, bölge halkına desteğin sağlanması yönünde çalışmalar yapıldığını ancak bunun yetersiz olduğunu belirtti.



Kurenkov, bölgedeki durumun "zor" ve "gergin" olduğunu belirterek, toplantıda Belgorod bölgesindeki durumu "federal acil" seviyeye yükseltme kararı aldıkları söyledi.



SALDIRIDA 4 KİŞİ YARALANDI



Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgedeki Şebekino kentine yönelik insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini belirtti.



Saldırı sonucu 4 kişinin yaralandığını, birkaç binanın hasar gördüğünü kaydeden Gladkov, olay yerine arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini aktardı.



Rus-Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde dün, Ukrayna birliklerinin saldırıları nedeniyle "bölgesel seviyede acil durum" ilan edilmişti.