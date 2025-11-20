Rusya, bin asker cenazesini daha Ukrayna'ya teslim etti

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi, savaşta yaşamını yitiren bin Ukraynalı askerin cenazesinin Rusya'dan teslim aldıklarını bildirdi.

Merkeze ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, ölen askerlerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların başlatılacağı belirtildi. Açıklamada, "Kolluk kuvvetleri, İçişleri Bakanlığına bağlı uzman kurumlarla birlikte gerekli tüm incelemeleri gerçekleştirecek ve iade edilen cesetlerin kimliklerini tespit edecektir" denildi.

Rus haber ajansı Tass’a konuşan bir kaynak, Ukrayna tarafının da 30 Rus askerin cenazesini teslim ettiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.

Zelenski, yapılan ortak basın toplantısında “Türk diplomasisinin gücüne ve Moskova'da anlaşılabilir olmasına güveniyoruz” diyerek, İstanbul süreci kapsamında yapılan müzakerelerle 2 binden fazla askerin ülkeye döndüğünü yada dönmesiyle ilgili karar alındığını ifade etti.

Zelenski, daha önce yaptığı bir açıklamada, savaşın başından bu yana Ukrayna'ya dönen toplam asker sayısının ise 7 binden fazla olduğunu söylemişti.

İSTANBUL ANLAŞMASI NEDİR?

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulmuş cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varılmıştı.

Daha sonra 23 Temmuz'da İstanbul'da yapılan Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı sonrasında Moskova ve Kiev arasında savaş esirlerinin takasının sürdürülmesi konusunda anlaşılmıştı.