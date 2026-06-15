Rusya bin yıllık manastırı vurdu, UNESCO'dan kınama geldi

UNESCO , Kiev'de "Dünya Mirası Listesi"ndeki manastırın zarar gördüğü saldırıyı kınadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Eğitim , Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO), "Dünya Mirası Listesi"ndeki Kiev Peçersk Lavra Manastırı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Manastırın, Ukrayna'nın kültürel simgelerinden biri ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde olduğuna dikkati çekilen açıklamada, tarihi yapının hasar gördüğü saldırı kınandı. Açıklamada, saldırı nedeniyle manastırın iç ve dış kısımlarında ciddi hasar meydana geldiği ve manastıra bağlı İvan Kuşnik Kulesi'nin de zarar gördüğü belirtildi.

Uluslararası hukuk kapsamında korunan kültürel varlıklara yönelik saldırıların kınandığı açıklamada, Örgütün yetki alanı dahilinde kültürel ve eğitim kurumlarına verilen zararın değerlendirilmesi ve acil önlemler alınması konusunda ilgili makamlarla çalışmaya hazır olduğu kaydedildi.

KIEV VE HARKIV'E HAVA SALDIRILARI

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Harkiv'e hava saldırıları düzenlemişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, söz konusu hava saldırılarında 9 kişinin öldüğünü, 37 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Zelenskiy, saldırılarda, tarihi Kiev-Peçersk Lavra Manastırı'nın da hedef alındığını söylemişti.