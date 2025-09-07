Rusya bir bölgeyi daha ele geçirdi!

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Donbas'taki bazı önemli noktaların ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri birlikleri, saldırı eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesindeki Horoşye yerleşim birimini kurtardı" denildi.



Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna ordusu için kullanılan askeri sanayi ve ulaştırma altyapı tesislerine, uzun menzilli insansız hava araçlarının toplanma, depolanma ve fırlatılma noktalarına, silah ve askeri teçhizat depolarına, askeri havaalanlarına, iki hava savunma radar istasyonuna saldırdığı kaydedilen açıklamada, Ukrayna silahlı güçlerinin ve yabancı paralı savaşçıların149 bölgedeki geçici konuşlanma noktalarının ateş altına alındığı ifade edildi.