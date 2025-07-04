Rusya bir haftada 5 bölgeyi ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'nın Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 5 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 28 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde Rusya-Ukrayna savaşındaki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.



Rus güçlerinin Donetsk ve Dnipro bölgelerinde ilerlediği belirtilen açıklamada, ordunun son bir haftada Ukrayna'da 5 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiği kaydedildi.



Açıklamada, "Harkiv bölgesinde Melovoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Predteçino, Novoukrayinka, Razino ve Çervonaya Zirka yerleşim birimi kurtarıldı" ifadesi kullanıldı.



Aynı tarihlerde Ukrayna'ya ait 1.172 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği bildirilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 663 uçak, 283 helikopter, 67 bine yakın İHA, 612 hava savunma füze sistemi, 24 bin 124 tank ve zırhlı araç, 1.573 çok namlulu roketatar, 27 bine yakın obüs ve havan topuyla yaklaşık 37 bin 600 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.