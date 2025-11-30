Rusya bir haftada bin 400 İHA, bin 100 güdümlü bomba kullandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun Kiev, Odessa, Harkiv, Sumi, Herson ve Dnipropetrovsk bölgelerine iki balistik füze ve 122 insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Zelenski sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusya'nın Kiev bölgesindeki Vişgorod şehrine İHA'larla saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Şehirdeki arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü kaydeden Zelenski, mevcut bilgilere göre saldırı sonucu bir kişinin öldüğünü ve 19 kişinin yaralandığını aktardı.

Rus ordusunun ayrıca Ukrayna'nın Odessa, Harkiv, Sumi ile Herson ve Dnipropetrovsk bölgelerine de saldırılar yaptığını ifade eden Zelenski "Dnipropetrovsk ve Harkiv bölgelerinde yaralılar var" dedi.

Zelenski, şunları kaydetti: “Bu tür saldırılar her gün gerçekleşiyor. Ruslar, sadece bu hafta içerisinde halkımıza yönelik yaklaşık bin 400 İHA, bin 100 güdümlü bomba ve 66 füze kullandı. Bu yüzden Ukrayna'nın dayanıklılığını her gün güçlendirmeliyiz.”

KİEV DE HEDEFTEYDİ

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ise dün, füze ve İHA'larla hedef aldı. Patlamalar ve düşen İHA parçaları yangınlara yol açtı. Kiev Askeri İdaresi Başkanı Tymur Tkachenko, altı noktada saldırı düzenlendiğini, apartmanların vurulduğunu belirtti.

Tkachenko bir apartmanda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 11 kişinin de yaralandığını belirtti. Rusya'nın Kiev'e geçtiğimi salı günü düzenlediği saldırılarda ise 7 kişi hayatını kaybetmişti.