Rusya bir kez daha Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı

Yerel yetkililer Rus güçlerinin Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumi bölgesinde enerji altyapısına saldııdığını açıkladı.

Saldırı nedeniyle bazı bölgelerde elektriğin kesildiği ve yedek güç sistemlerine başvurulduğu bildirildi.



Bölge yetkilileri Telegram mesajlaşma uygulaması aracılığıyla yaptıkları açıklamada, saldırının bölgenin Konotop, Okhtyrka ve Sumi ilçelerinde hasara yol açtığını belirtti.



Sumi su tedarik tesisleri, saldırının dün gece elektriği kestiğini ve acil durum güç kaynağına geçtiklerini duyurdu.



Sumi Belediye Başkan Vekili Artem Kobzar, kentte can kaybı olmadığını ve enerji çalışanlarının saldırının ardından yaşananlarla ilgilendiğini söyledi.



Ayrıca yetkililer, hava savunma sistemlerinin, bölge üzerinde 16 insansız hava aracı düşürdüğünü açıkladı.

Ukrayna hava kuvvetleri, Rusya'nın gece boyunca ülkeye saldırmak üzere 51 insansız hava aracı fırlattığını ve hava savunmasının beş bölgede çalışmasının ardından bunlardan 34'ünü düşürdüğünü bildirdi.