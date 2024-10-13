Rusya, bir Ukrayna köyünü daha ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusundaki Mykhailivka köyünün kontrolünü ele geçirdiğini ve Pokrovsk'un önemli lojistik merkezine doğru ilerlediklerini açıkladı.

Ukrayna ordusu, günlük raporunda birliklerinin Pokrovsk bölgesinde, Mykhailivka yakınları da dahil olmak üzere 36 Rus saldırısını püskürttüğünü aktardı.

Rus birlikleri aylardır Donetsk bölgesinin batısına doğru ilerlerken Kiev bu hafta sonu, durumun “çok zor” olduğunu bildirdi.



Rusya Savunma Bakanlığı, güçlerinin, Selydove kasabasının kapılarını ve Pokrovsk'un güneyini ele geçirdiğini ifade etti.



Selydove aylardır süren bombardıman nedeniyle ağır hasar gördü ve nüfusunun çoğu kaçtı.



Rusya, yaklaşık 60 bin kişiye ev sahipliği yapan bir maden kasabası olan Pokrovsk'u da ele geçirmeye çalışıyor.