Rusya, British Council’i “istenmeyen kuruluş” ilan etti

Rusya, kısaca “British Council” olarak bilinen Başka Ülkelerle İlişkiler için Britanya Komitesi’ni “istenmeyen kuruluş” ilan etti.



Rusya Başsavcılığı, kuruluşu “İngilizce öğretme kisvesi altında Britanya’nın çıkarlarını tanıtıp desteklemek” ve Rusya’da “aşırılıkçı” oldukları iddiasıyla yasaklanan “LGBT hareketini” desteklemek ile suçladı. Savcılığın açıklamasında “Rusya Federasyonu’nun iç ve dış politikalarını sistematik olarak itibarsızlaştırmak için çeşitli projeler uygulanıyor” ifadelerine yer verildi.



“İNGİLTERE, KÜRESEL KRİZLERİN ANA KAYNAĞI”



Rusya devlet basınına yansıyan haberlere göre, karar için Rusya’nın Federal Güvenlik Servisi (FSB) kanıt sundu. FSB de İngiltere’nin “küresel krizlerin ana kaynağı, provokatör ve savaş kışkırtıcısı” olduğunu ileri sürdü.



FSB, konuya ilişkin açıklamasında, “Londra darbe organize eder, sadece jeopolitik düşmanlarını değil en yakın müttefiklerini de zayıflatır, ulusları birbirine düşürür ve başlattığı kanlı çatışmaların çözülmesini engeller” ifadelerini kullandı.



Rusya, 3 yılı aşkın süre önce başlayan savaşta Ukrayna’nın en güçlü destekçilerinden biri olarak öne çıkıyor. İngiltere hükümeti, bu hafta başında Rusya tehdidine de işaret ederek yeni bir savunma programını duyurmuş, İngiltere Başbakanı Keir Starmer “savaşa hazır olma” aşamasına geçtiklerini bildirmişti.



British Council’in internet sitesinde yer alan resmi tarihine göre, kuruluş, 1943 yılında, faşizm ve komünizmin yükselişinin devam ettiği bir dönemde İngiltere’nin “yumuşak gücünü” yaymak için kurulmuştu.

