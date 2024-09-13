Rusya, casusluk iddiasıyla 6 İngiliz diplomatı sınır dışı ediyor

Rusya, casusluk faaliyetleri yürüttükleri ve sabotaj eylemlerinde bulundukları gerekçesiyle 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunun iptal edildiğini duyurdu. Yerel basının iddiasına göre diplomatların faaliyetleri, Rusya'nın güvenliğini tehdit ediyor ve Moskova'nın Ukrayna'ya karşı savaşında yenilgiye uğramasını sağlamayı amaçlıyor.

Rusya, casusluk iddiasıyla 6 İngiliz diplomatı sınır dışı ediyor
Moskova'daki İngiltere Büyükelçiliği'nden ayrılan bir araç.

Kremlin'in gü﻿venlik teşkilatı Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) Cuma günü yapılan açıklamada, 'daki altı İngiliz diplomatın casusluk ve "yıkıcı faaliyetler yürütmekle" suçlandığı ve bu nedenle akreditasyonlarının iptal edildiği bildirildi.

Rus devlet televizyonu, bir FSB yetkilisinin bu kişilerin sınır dışı edileceğini belirttiğini aktardı.

FSB, “siyasi ve askeri durumun tırmanması” olarak adlandırdığı olayın tarafından koordine edildiğine ilişkin belgelere ulaştıklarını açıkladı.

"RUSYA'NIN GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİLDİ"

Açıklamada, “Ortaya çıkan gerçekler İngiltere tarafından Moskova’ya gönderilen İngiliz diplomatların faaliyetlerinin Rusya Federasyonu’nun güvenliğini tehdit ettiğini gözler önüne sermektedir. Bu bağlamda Rusya Dışişleri Bakanlığı FSB tarafından sağlanan belgelere dayanarak ve Londra tarafından atılan dostane olmayan adımlara yanıt olarak eylemlerinde casusluk ve sabotaj emareleri bulunan İngiltere Büyükelçiliği'ndeki 6 diplomatın akreditasyonunu sonlandırmıştır” denildi.

"UYARILAR DİKKATE ALINMADI"

Rus basınına konuşan bir FSB çalışanı ise, “İngiltere, Rusya’da istihbarat faaliyetlerini sonlandırmaya yönelik ipuçlarımızı dikkate almadı. Bu nedenle ilk olarak bu 6 diplomatın akreditasyonunu sonlandırdık” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova ise, Moskova’daki İngiltere Büyükelçiliğinin faaliyetleriyle diplomatik anlaşmaların çok ötesine geçtiğini ifade ederek, Büyükelçiliği Rus halkına kasıtlı olarak zarar veren çalışmalarda bulunmakla suçladı.

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