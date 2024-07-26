Rusya, cephe hattında telefon kullanan askerleri cezalandıracak

Rusya Parlamentosu'nda alınan yeni bir karara göre Ukrayna savaşının devam ettiği cephelerde telefon kullanan Rus askerleri komutanları tarafından cezalandırılabilecek.



Yasa, askeri personelin internet üzerinden video, fotoğraf veya coğrafi konum verilerini depolamasına veya göndermesine olanak tanıyan herhangi bir cihaza sahip olmanın 15 güne kadar hapisle cezalandırılacağını belirtiyor.



Ayrıca Rus askerlerinin veya yerlerinin tespitine yarayabilecek herhangi bir bilginin iletilmesi de yasak.

"YASA TASARISI GÜVENLİĞİ SAĞLAMAYI AMAÇLIYOR"



Devlet Duması Komite Başkanı Andrei Kartapolov, Rus haber ajansı Interfax'a yaptığı açıklamada, "Yasa tasarısı askeri personel ve birliklerin güvenliğini sağlamayı amaçlıyor" dedi.



Birçok Rus siyasetçi, yasa tasarısına şiddetle karşı çıkarak, yetkililerin cephedeki Rus komutanların askeri politikayı belirlemesine izin vermeleri çağrısında bulundu.

RUS SİYASETÇİLER ENDİŞELİ



Aşırı milliyetçi blog yazarları ve yorumcular da değişikliği eleştirerek, askeri yetkililerin cezaları kişisel anlaşmazlıkları çözmek ve Rus askerlerinin şikayetlerini telefonlarıyla kaydetmelerini engellemek için kullanmayı amaçladıkları yönündeki endişelerini dile getirdi.



Savaş Çalışmaları Enstitüsü'ne göre, Rus güçleri komuta, lojistik ve muharebe operasyonlarını organize etmek için sıklıkla güvenli olmayan kişisel cihazlar kullanıyor.

RUSYA'NIN İNSAN GÜCÜ KAYBI



Ukrayna Başkomutanı Albay General Oleksandr Sırskiy, Rusya'nın şubat 2022'den bu yana Ukrayna'daki savaşta "önemli insan gücü kayıpları" yaşadığını söyledi.



3 bin 700 kilometre uzunluğundaki cephe hattının 977 kilometrelik bölümünde aktif çatışmaların sürdüğünü belirten General Sırskiy, Rusya'nın yaşanan kayıplara rağmen taktiksel kazanımlar elde etmeye devam ettiğini söyledi.

