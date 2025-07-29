Rusya cezaevini havaya uçurdu! En az 20 kişi öldü

Moskova güçlerinin Zaporijya'da düzenlediği saldırıda cezaevi tesisi yerle bir oldu.

Rusya cezaevini havaya uçurdu! En az 20 kişi öldü
Foto: Arşiv

dün gece 'nın güneydoğusundaki Zaporijya bölgesinde yer alan bir cezaevi tesisine saldırı düzenledi.

Ukrayna ordusunun yaptığı açıklamaya göre saldırıda en az 20 kişi öldü. Yaralı sayısı ise 30'dan fazla.

Bölge Valisi Ivan Fedorov, Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada, tesisin yok edildiğini ve çevredeki evlerin de hasara uğradığını bildirdi.

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